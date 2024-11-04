Bahçeşehir Dojo Aikido, Acıbadem Dojo Aikidosever, THY Dojo Aikido ve Hidaka Dojo Wakayama organizasyonu ile Bahçelievler’de aikido semineri düzenlendi.

Bahçelievler Siyavuşpaşa Spor Kompleksi’nde 3 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirilen seminer renkli görüntülere sahne oldu. Semineri organize eden senseilerden biri olan Bahçeşehir Dojo Aikido’nun sahibi Aikikai 6. Dan sahibi Sensei Tuncer Karataş’ın yanı sıra organizasyona Aikikai 5. Dan sahibi Japon Sensei Daijiro Kumagai, Aikikai 5. Dan sahibi Sensei Erhan Gülümser ve Aikikai 6. Dan sahibi Sensei Sever Cengiz katıldı.