Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Kitap Fuarı kitapseverlere kapılarını açtı. Fuarda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Kütüphaneler genel müdürümüz, Kültür Bakanlığı’mızın destekleriyle ilçe halk kütüphanesini açıyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarede sıfır yaştan başlayıp en üst yaşa kadar gidecek kütüphanemizi çok yakında açacağız” dedi.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Ulusal Kitap Fuarı Bahçelievler kitapseverlere kapılarını açtı. Bahçelievler Nikah ve Kongre Merkezi’nde açılan fuara Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır’ın yanı sıra TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Kütüphaneler Genel Müdürü Taner Beyoğlu katıldı. Fuarda protokol konuşmaları yapıldıktan sonra kurdele kesilerek açılış yapıldı. Başkan Bahadır Şentop, Yazgı ve Gözen’e ney hediye etti. Bahadır, beraberinde heyet ile birlikte fuar alanını gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Burada ilgiyle karşılanan Bahadır vatandaşlarla konuşup sohbet etti. Öte yandan 22 Aralık’a kadar açık olan fuarda yazarlar söyleşilerini yapacaklar. Fuar alanında bulunan Bahçelievler Belediyesi Gençlik Orkestrası’da fuara gelen ziyaretçiler için çeşitli şarkılar çalıp söyleyecek.

“İlçe Halk Kütüphanesini açıyoruz”

Fuar açılışında konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır “Bugün 3’üncüsünü başlatacağımız Ulusal Kitap Fuarı bizim için çok önemli. Bu dijital çağda okuma alışkanlığımızı kaybetmeyelim istiyoruz. Bu bilgiyi almazsak Türkiye’nin önündeki engelleri kaldıramayız. Bu kitap fuarı gibi bilgiyi hem dijital hem yazılı ortamda alırsak eğer özellikle gençlerimiz TEKNOFEST çağında Türkiye’mizi ilk 10’lardan ilk 5’lere sokar. Biz zaten özellikle Bahçelievler’dekiler için bir indirim kampanyası başlatıyoruz. O kağıdın kokusunu alsınlar, sayfaları çevirip özetini okusunlar. Türkiye’nin gelişimindeki en büyük temel etken bilgidir. Bilgi insanı konuşturan özgüvenini arttıran bir hadisedir. Biz şu anda Türkiye olarak başımızda sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la dünya mağdurlarının yüzlerini çevirdikleri en büyük ülkeyiz. Biz kendimizi hem silah sanayinde, bilimsel sanayide ve tıbbi sanayide değiştirmemiz için muhakkak okumalıyız. Hazreti Ali efendimizin dediği gibi muhakkak okuyacağız, okutanlara saygı göstereceğiz. Buradan sevgili komşularıma özellikle öğrencilerimize tekrar sesleniyorum; herkese haber versinler. Dışarıdan gelecek arkadaşlarımız için ring seferlerimiz var. Kulaklarının pasını alacak, gönüllerine hitap edecek Gençlik Orkestrası var. Hava alma alanlarımız var. İyi ki kitap var, iyi ki sizler varsınız. Burada -1’inci katta bir kütüphanemiz var. Sağ olsun Kütüphaneler Genel Müdürümüz, Kültür Bakanlığı’mızın destekleriyle İlçe Halk Kütüphanesini açıyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarede sıfır yaştan başlayıp en üst yaşa kadar gidecek kütüphanemizi çok yakında açacağız. Şimdiden çocuklarımız orada ders çalışmaya başlayabilir” şeklinde konuştu.

“Yazılı ve basılı kitaplar önemli”

Fuarda konuşan TBMM 29. Başkanı Mustafa Şentop “Kitap bizim kültürümüz için, medeniyetimiz için çok önemli. Biz kitabı hayatının rehberi olarak kabul eden, kültürümüzün medeniyetimizin ilk kaynağı olarak kabul eden bir inancın mensuplarıyız. Cenabı Hakk’ın Peygamberimize ilk emri oku emridir. Bir konuyla ilgili internete sorduğunuzda karşınıza yüzlerce şey çıkıyor. Bunların hangisinin doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Doğru olanı ayırt edecek bir bilginin öğrenilmesi lazım. Bilgilerin doğru kaynaklarla ilişkilendirilmesi ve o kaynaklardan alınması önemli. Bu açıdan yazılı ve basılı kitaplar önemli. Neyin ne olduğunu ve nereden olduğunu orada görebiliyorsunuz. Dijital ortamlarda bilginin kaynağını bulabilmekte zaman zaman büyük zorluklar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarım için kitaplar seçip aldık”

Fuara çocuklarıyla gelen Emine Erkan “Fuarı çok güzel buldum. Çocuklarım için kitaplar seçip aldık. Geziyoruz. Başkanımız sağ olsun burası çok güzel olmuş. Uzak yere gidemiyorduk burası yakın olduğu için buraya geldik. Fuarları tüm çocukların görmesi için semte göre olması lazım” dedi.

“Başkanımız bu gibi şeylerde hep ön ayak oluyor”

Fuarı beğendiğini dile getiren Galip Pektaş “Şeyma başkanımın kitabını aldım. Fuar gayet güzel. Başkanımız bu gibi şeylerde hep ön ayak oluyor. Diğer ilçelerde de böyle fuarlar açılmasını isterdim. Kitap okumak insanlar için önemli. Buraya belediyemizin ring araçlarıyla geldim. Burayı beğendim. Burayı komşularıma ve arkadaşlarıma tavsiye ederim. Kızım kitabı çok sever, buraya yönlendireceğim” diye konuştu.

Fuar 22 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.