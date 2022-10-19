Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Başkan Bahadır, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunu belirten Başkan Bahadır, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek günlerini kutladı. Muhtarlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Bahadır, muhtarların seçimle işbaşına gelinen görevlerin ilk basamağı olarak demokrasinin temel taşları olduğunu söyledi. Başkan Bahadır, muhtarlarla işbirliği yapmanın önemine de dikkati çekti.

“Muhtarlar demokrasimizin temel taşlarıdır”

Muhtarların demokrasinin temel taşları olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Muhtarlarımız seçimle işbaşına gelinen görevlerin ilk basamağı olarak demokrasinin temel taşlarıdır, demokrasinin başlangıç noktasıdır. Hangi kurumun temsilcisi olursanız olun bir mahallede, bir ilçede muhtarlara kulak vermeden iş yaparsanız yanılma ihtimaliniz yüksektir. Bizler bu doğrultuda muhtarlarımızla sürekli işbirliği içerisindeyiz. Muhtarlarımız da belediye başkanları gibi seçimle iş başına gelen, vatandaşlar tarafından seçilmiş insanlardır. Bahçelievler Belediyesi olarak kamusal hizmet sunarken muhtarlarımızla hasbihal ettikçe, saflarımızı sıklaştırdıkça ilçemizin marka değerini daha ileriye taşıyoruz” dedi.