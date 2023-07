Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile belediye bahçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 7. yılı nedeniyle “O AN” isimli fotoğraf sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Bahçelievler Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile Bahçelievler Belediyesi bahçesinde o gece Basın Ekspres yolu üzerinde tanklar tarafından ezilen bir araç ve “O AN” isimli bir fotoğraf sergisi açıldı. Düzenlenen açılış törenine; Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, derneğin yönetim kurulu üyesi Ayşe Varank Aslantürk ve şehit yakınları katıldı.

Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Gerçekten hem sevinçliyiz buruk sevinçliyiz daha doğrusu, bir yanda mutluluk var şöyle bir mutluluk nasıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile İstiklal Savaşı’nda bu ülke birleşti ayağa kalktıysa, 15 Temmuz’da da başımızda Cumhurbaşkanımız ile beraber birleşip hiç kimse birbirini ayırmadan, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Alevi’si, Sünni’si her partilisi birleşip o hain FETÖ örgütünün temsilcilerine, darbecilere karşı dik durdu onun sevinci var ama tabi ki 251 şehidimiz var işte yanımızda Bahçelievler şehitlerimiz var o geceki 15 Temmuz’da Mehmet Karaaslanoğlu, burada Mahir Ayabak 17 yaşında bir arkadaşımız, gencecik, Bitlisli hemşehrim onun annesi burada, diğer Özel Harekat’tan ablamız burada, oğlu Ankara Özel Harekat’ta şehit olmuş bunlar tabi bizi üzüyor. 251 şehit, 2 bin 149 yaralımız var. Bunlar için de üzülüyoruz, Allah şifa versin diyoruz. Ama bu ülke onu unutmaması lazım. Zaten Bahçelievler Belediyesinin 15 Temmuz Derneğinin yapmak istediği bu. Biliyorsunuz 15 Temmuz Derneğinin kuruluş amacı 15 Temmuz ruhunu, bilincini unutturmamak. Unuttuk diyelim 15 Temmuz’u ne olacak? Tekrardan bu FETÖ’cü hainler, kriptolar veya başka hainler, emperyalist güçlerin maşası olaraktan yine Türkiye Cumhuriyetini parçalamak isteyecekler. Dışardan ele geçiremiyorlar biliyorsunuz içerden böyle bizim askerimizin polisimizin kılığına, hakimimizin, savcımızın kılığına girip içten içe bitirecekler. O yüzden bizim uyanık olmamız lazım, bilinçli olmamız lazım. Müslümanlığı biz birinci elden bilimsel olarak öğrenmemiz lazım her şeye inanmamamız lazım. Okuyup öğrenip ona göre yapmamız lazım, her şeye güvenmememiz lazım. Düşünmemiz gerekiyor bunların altında ne var, bu vakıfların altında ne var diye ona göre hareket etmemiz lazım. İşte bunun sonunda biz 15 Temmuz’u iyi bir şekilde kutluyoruz bir demokrasi günü olarak kutluyoruz" dedi.

"Daha acımız taze"

Hain gecede Atatürk Havalimanı’nda şehit olan 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın annesi Muhteber Ayabak daha acılarının taze olduğunu belirterek, "Allah bu hainlere fırsat vermesin bir daha bize 15 Temmuzları yaşatmasın. Ha sanmasınlar ki Mahirlerimiz şehit oldu diye bu vatanın evlatları bitecek. Bizler anneler olarak varız daha çok şükür başka evlatlarımız var. Hiçbir zaman biz bu mücadeleyi bırakmayacağız. Unutmayalım 15 Temmuz’u unutturmayalım, Allah bir daha da yaşattırmasın bize. Atatürk Havaalanı tek şehidi benim oğlum, o gece 17 yaşındaydı" diye konuştu.

"Bir Ahmet gider bin Ahmetler gelir, unutmayacağız unutturmayacağız"

Ankara Gölbaşı’nda bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Ahmet Çakır’ın annesi Ayişe Çakır ise, "Özel Harekat polisi annesiyim. Ankara Gölbaşı’nda Özel Harekat’ta şehit oldu. Bir Ahmet gider bin Ahmetler gelir, unutmayacağız unutturmayacağız, bu hainlerin yaptığı ihaneti ne diyeyim ben toprak kalmasın onlara yani. Onurluyuz, gururluyuz, şerefliyiz ama onlar şereften mahrum kaldılar, bunun farkında değiller" dedi.