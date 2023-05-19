Bilecik Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, ’Bahçelievler Neolitik Kazı Çalışmaları’ ile günümüzden yaklaşık 9 bin yıla ışık tutulduğunu anlatarak, "İnhisar Gedikkaya İn Mağarasında ise günümüzden 16 bin 500 yıl öncesinin izlerine rastlamak mümkün" dedi.

İl Müdürü Bircan, 1982 yılından bu yana her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bircan mesajında, "Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından 1977 yılında Uluslararası Müzeler Günü olarak kabul edilen 18 Mayıs, UNESCO tarafından da tüm dünyada Müzeler Günü ilan edilmiştir. Ülkemizde de 1982 yılından itibaren 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlamakta olduğumuz Müzeler Haftası, tarihi kimliğimizin ve kültürel mirasımızın korunması ile müzeciliğin tanıtılması açısından önemli bir yer tutmaktadır. Müzeler; sanat, bilim, tarih ve kültürle ilgili eserlerin sergilendiği önemli mimari yerlerdir. Geçmişi, insanların düşünüş, inanç, yaşayış ve sanat anlayışlarını, bize bıraktıkları eserlerden öğreniyoruz. Bu anlamda müzeler uygarlığın hafızası, geçmişe ve emeğe saygının odağı, yarınlara ışık tutan bir zaman tünelidir. Tarihin en eski dönemlerinden günümüze kadar kültürel ve teknik alanlarda oluşan eserleri tasnif ederek insanlara sunan mekânlardır. Bizler de ecdat yadigârı Bilecik’imizde atalarımızdan bize miras kalan bu değerleri İlimizde metfun bulunan Osmanlı Devleti’nin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin sözlerine de mazhar olan ’Geçmişini Bilmeyen Geleceğe Yön Veremez’ şiarı ile nesilden nesile geleceğe aktarılarmak üzere, durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

" Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yerler değil, aynı zamanda Etnografya, fen, doğa ve folklor müzeleri yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu yerlerdir"

Bircan açıklamasının devamında, "Müzeler yalnız geçmişteki kültür varlıklarının sergilendiği yerler değil, aynı zamanda Etnografya, fen, doğa ve folklor müzeleri yakın geçmişin sanat ve zeka ürünlerinin de ortaya konduğu yerlerdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapan medeniyetler şehri Bilecik’in geçmiş tarihine baktığımızda ilimizde son dönemde yapılan kazı çalışmalarında Batı Anadolu’nun en eski yerleşim yeri olarak tescillendi ’Bahçelievler Neolitik Kazı Çalışmaları’ ile günümüzden yaklaşık 9 bin yıla ışık tutuldu. Ayrıca İnhisar Gedikkaya İn Mağarasında ise günümüzden 16 bin 500 yıl öncesinin izlerine rastlamak mümkün. Böylesine güzel bir coğrafyada zengin tarihe sahip olan ülkemizin tüm güzelliklerini bir araya getiren müzelerimiz ziyaretçilerimizi bekliyor.Bu duygu ve düşünceler ile Müzeler Haftamızı kutluyor herkesi müzelerimize davet ediyoruz" dedi.