Burhaniye Belediyesi tarafından ilçe genelinde düzenlenen kadın buluşmaları kapsamında, Bahçelievler Mahallesi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, Burhaniye Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nin yürüttüğü çalışmalar ve sağlanan hizmetler hakkında bilgilendirme yapıldı. Halk meclislerinin önemi ve mahalledeki temsilcilerin çalışmaları ele alındı. Ayrıca, toplumda yaşanan sorunlara yönelik görüş ve öneriler alınarak fikir alışverişinde bulunuldu.

Kadınların sosyal ve psikolojik destek alma süreçleri değerlendirilirken, toplumsal dayanışmayı artıracak çalışmalar da masaya yatırıldı.

Burhaniye Belediyesi yetkilileri, kadın buluşmalarının devam edeceğini belirterek, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.