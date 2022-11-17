Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. 1 milyon kitabın olacağı fuar 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. 1 milyon kitabın olacağı fuar 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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Bahçelievler Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kitap fuarında Eser sahipleri okurlarıyla buluşacak. Fuarda 1 milyon kitap, stantlarda yerini alacak. Bahçelievler Belediyesi’nin düzenleyeceği Bahçelievler Kitap Fuarı’nda ünlü yazarlar ile kitapseverler bir araya gelecek. Öte yandan fuar, 19 Kasım’da başlayıp 27 Kasım’da son bulacak.