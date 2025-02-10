Deprem ve can güvenliği önceliğiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bahçelievler Belediyesi, ilçede aynı anda onlarca binayı yeniliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına vatandaşların en çok başvuru yaptığı ilçede 47 yıllık bir binanın daha yıkım çalışmalarına başlandı. En önemli gündeminin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Türkiye’de ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında birinci ilçeyiz. Bin tane vatandaşımız bundan faydalandı ve evler yapıldı. Biz geldiğimizden bu yana yaklaşık 2 bin tane apartmanı dönüştürdük. Bahçelievler’in her sokağında minimum 2 tane apartman yıkılıyor ve kentsel dönüşümle yenileniyor" dedi.

Bahçelievler Belediyesi, deprem ve can güvenliği önceliğiyle başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bahçelievler’de 2019-2024 yılları arasında 2 bin riskli bina kentsel dönüşüme girmek için yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına 2024 yılında en çok Bahçelievler’de yaşayan vatandaşlar başvuru yaptı. Vatandaşların kentsel dönüşüm taleplerini yerine getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve Bahçelievler Belediyesi ise aynı anda onlarca binada yenileme çalışması sürdürüyor. Kentsel dönüşümde ilk sırada yer alan Bahçelievler Belediyesi, çalışmalarına bir yenisini daha eklendi. Siyavuşpaşa Mahallesi’nde 47 yıllık bir binada kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandı. Çalışmalar çerçevesinde 6 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkılan binanın sol tarafında ve karşısında bulunan apartmanların da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkıldığı öğrenildi. Öte yandan, aynı sokak üzerinde kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılan binaların bulunduğu araziler havadan görüntülendi.

"Bahçelievler’in her sokağında minimum 2 tane apartman yıkılıyor"

Göreve geldiğimiz günden beri yaklaşık 5 buçuk yıldır birinci önceliğimiz kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "2019’un Ekim ayında Silivri’de bir deprem oldu. Allah’a şükür hiç can kaybı ve çok mal kaybı olmadı. Ondan sonra biz önceliğimizi sadece depreme verdik. Bu arada 2023 yılında Cumhurbaşkanımız ve Çevre Bakanımız Murat Kurum ‘Yarısı Bizden’ kampanyasını çıkardı. O kampanya bizim elimizi rahatlattı. Şuan da devletimiz, vatandaşımıza bir daire başına 1,5 milyon lira veriyor. 800 bini hibe olarak verirken 700 bini 2 yıl sonra 10 yıl çok cüzi faizle ödeme yapılıyor. Bu çok önemli. Bunu vatandaşa direkt vermiyor. Müteahhitte veriyor ama hak ediş usulü şeklinde oluyor. Müteahhide ‘daire başına al bu parayı, git’ demiyor. Örnek veriyorum; kazıyor, yüzde 10 veriyor. 1. kat çıkıyor, tekrar bir yüzde 10 veriyor. Kabası bitti ‘al san yüzde 50’si diyor. Şu anda Türkiye’de ‘Yarısı Bizden’ kampanyasında birinci ilçeyiz. Bin tane vatandaşımız bundan faydalandı ve evler yapıldı. Biz geldiğimizden bu yana yaklaşık 2 bin tane apartmanı dönüştürdük. Bizim zorluğumuz, apartmandan apartmana dönüşüm var. Gecekondu ve boş arazi yok. 5 katlı bina, 1 katta zamanında kaçak atılmış, bizim 6 katlı binayı dönüştürmemiz gerekiyor. Hamdolsun, tüm müdürlüklerimizle, başkan yardımcılarımızla, plan notlarımızla beraber dönüştürmeye devam ediyoruz. Bahçelievler’in her sokağında minimum 2 tane apartman yıkılıyor ve kentsel dönüşümle yenileniyor" ifadelerini kullandı.

"Biz vatandaşımızın, komşumuzun ölmesini, yaralanmasını, zedelenmesini istemiyoruz"

20 yıl içerisinde ilçedeki çürük binaların hepsinin dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Bahadır, "Jeoloji Hocalarının da öngörüsü Türkiye’nin 20 yıl içerisinde dönüştürülmesidir. Bunu 4-5 yılda yaparız dersek yanlış olur ama biz buna Bahçelievler’de başladık. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu tek aşına devletin, belediyenin, müteahhittin ve vatandaşı yapabileceği bir şey değil. Dört birliktelik olacak. Çünkü vatandaşın özel evini dönüştürüyoruz. Devletin olan hastaneyi, köprüyü, okulu, camiyi, hapishaneyi, emniyet müdürlüğünü devlet dönüştürdü. Burada biz vatandaşımıza yardımcı oluyoruz. Ve çok iyi gittiğini söyleyebilirim. Ben tüm komşularımızdan ve tüm İstanbul’daki vatandaşlarımızdan şunu istiyorum; tabii ki taşınmanın psikolojik bir zorluğu var, bir de cepten para çıkmanın bir zorluğu var. Herkesin durumu iyi değil. Taşınma parasını devlet veriyor ama Bahçelievler Belediyesi Başkanı olarak siz devletten parayı alın, ben yine kendim taşıyayım, destek olmak için. Biz, çürük, çocuğunuzun ve kendinizin ölebileceği, Allah korusun kolunuzun, bacağınızın kesilebileceği evden sağlam, küçük, lüks olmayan binalara geçmenizi istiyoruz. Biz vatandaşımızın, komşumuzun ölmesini, yaralanmasını, zedelenmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

"Dikkatli şekilde yıkım sağlamaya çalışıyoruz"

Kentsel dönüşüm zamanında mahalle halkına bilgi verildiğini ifade eden Hakan Bahadır, "Dönüşüm olacağı zaman mesaj da çekiyoruz. Burası Siyavuşpaşa, burada mesaj çekiyoruz. Komşularımıza, ‘burada yıkım olacak, bilginiz olsun’ diyoruz. İki taraflı olarak girişi kapatıyoruz. Arkadaşlarımız tedbir alıyor. Yağmur yağıyor ama yine de sulama tankeri var. Dikkatli şekilde yıkımını sağlamaya çalışıyoruz. Bahçelievler olarak konuşuyorum; bizde banalar bitişik nizam. Bir evi yıkarken diğer eve zarar verme ihtimali çok yüksek. Biz bunu minilimize etmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar zarar vermemek için uğraşacaklar ama olabilir. O konuda da yıkılan evlere yapışık olan binaları da boşaltıyoruz. Canlıdan tahliye ediyoruz. Geçen yine oldu maalesef, üzüldük ve hemen otellere yerleştirdik. El birliğiyle vatandaşlarımızla, komşularımızla çözeceğimize inanıyorum" dedi.