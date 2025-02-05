Bahçelievler Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların günlük hayatının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için ekipler Bahçelievler’de 7/24 görev başında olacak. Kar hazırlıklarını yerinde inceleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bin 500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İkram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar her türlü ekipmanımız hazır. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için de gerekli önlemleri aldık" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre, bugün ve yarın İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı öncesinde Bahçelievler Belediyesi kar hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların günlük yaşamlarının aksamaması ve ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmaması için ekipler Bahçelievler’de 7/24 görev başında olacak. Bahçelievler Belediyesi bünyesindeki karla mücadele ekipleri, ana arterler, ara sokaklar, okul ve hastane çevreleri başta olmak üzere ilçenin tüm noktalarında tuzlama ve küreme çalışmaları yürütülecek. Acil durumlar için oluşturulan kriz merkezi ve sahada görevli ekipler, muhtemel olumsuzluklara anında müdahale edecek.

Kar hazırlıklarını yerinde inceleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kar yağışına karşı tam donanımlı bir hazırlık içinde olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Meteoroloji ve Valiliğimizin uyarısıyla İstanbul’da çarşamba ve perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. Bahçelievler Belediyesi olarak bin 500 kişilik ekibimiz ve yaklaşık 130 aracımızla tüm hazırlıklarımızı tamamladık. İkram araçlarımızdan greyderlere, kepçelerden çekicilere kadar her türlü ekipmanımız hazır. Yolda kalabilecek vatandaşlarımız için de gerekli önlemleri aldık. Aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmadık; mama ve su bırakma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ağaçlarımız ve parklarımız için de ekiplerimiz teyakkuzda. Bahçelievlerli komşularımız rahat olsun, herhangi bir sorun yaşanması halinde 7/24 hizmet veren 444 0 311 numaralı çağrı merkezimizden bizlere ulaşabilirler. İnşallah, felakete dönüşmeden, trafik aksaklıkları yaşanmadan keyifli bir kar yağışı olur."