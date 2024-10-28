Bahçelievler Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 101’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 101 çocuğa bisiklet dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 101 Bisiklet Dağıtım Töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanlık binasını önünde ayrıca "Atatürk ve Cumhuriyet" fotoğraf sergisi de açıldı. Törene Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören kapsamında 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Törenin ardından 101 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Törende konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “29 Ekim’in 101’inci yılını kutluyoruz. Cumhuriyetimizin güzelliği, demokrasiyi, özgürlük fikrini Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan arkadaşlarımıza hatırlatmak istiyoruz. Cumhuriyet 101 yaşına geldi ama kolay değil. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının uğraşları var. Bir gün olan değil öncesi var. Bizde çocuklarımızın hafızalarda kalsın diye 101 tane çocuk bisikleti dağıtıyoruz. Onları mutlu ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti tek vücut olursa, Türkiye Yüzyılı’nda güçlü olursa inan ki bize kimse bir şey yapamaz” dedi.