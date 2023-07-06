Bahçelievler Belediyesi, İstanbul’da artış gösteren ’Aedes’ türü sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarına hız verdi. İlaçlama araç sayısını arttıran belediye aynı zamanda vatandaşları da bilgilendiriyor. Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bayhan “Ufacık bir saksıdaki su birikintisinden üreyecek sinekler bir mahalleye yeter.” dedi.

Bahçelievler Belediyesi normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan ’Aedes’ türünün İstanbul’da yaygınlaşmasıyla tüm yıl düzenli olarak devam ettiği ilaçlama çalışmalarını arttırarak ilave önlemler aldı. Bahçelievler’de ilaçlama araç sayısını 2’den 3’e çıkaran belediye, ilçedeki sivrisineklerin üreyebileceği, larvalarını bırakabileceği tüm noktalara, su birikintilerine müdahale ediyor. İlçede yürütülen sivrisineklere mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü, Veteriner Hekim Tibet Bayhan, belediye olarak tüm yıl düzenli olarak hem sivrisinekler hem de diğer tüm haşerelerle mücadele çalışmaları yürüttüklerini ifade etti.

"Durgun su birikintisine neden olmayın"

Mart ve Haziran ayları arasında ağırlıklı olmak üzere tüm yıl sivrisineklerin larvalarını yok etmeye yönelik ilaçlama ve çevre temizliği çalışmaları yürüttüklerini belirten Bayhan şehir içindeki durgun su birikintilerine dikkat çekti. “Ufacık bir saksıdaki su birikintisinde üreyecek sinekler bir mahalleye yeter.” diyen Bayhan, sözlerine şöyle devam etti: “Evinizde, balkonunuzda, bahçenizde çiçek saksılarının yanındaki küçücük bir su birikintisi, bahçe işleri yaptıktan sonra kenara bıraktığınız bir su bidonu, küçücük bir yağmur suyu birikintisi, etrafa atılmış bir borudaki su, bir kenara bıraktığınız kullanılmayan bir araba lastiğindeki sular vs. sivrisineklerin çoğalması için yeterli. Gerekli önlem alınmazsa 21 gün sonra buralardan yüzlerce sivrisinek etrafa yayılmaya başlıyor.” şeklinde konuştu.

"Yıkık inşaat alanlarına dikkat"

İstanbul’da hızlanan kentsel dönüşüm nedeniyle artan inşaat alanlarında özellikle yağmurlar sonrası çok su birikintisi olabileceğini belirten Bayhan “Biz Bahçelievler Belediyesi olarak tüm bu alanları kontrol ediyoruz. Hem fiziksel temizlik yapıyor ve suları çekiyoruz hem de kimyasal ilaçlama yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Larva ilaçlamaya devam"

İstanbul’da ’Aedes’ türü sivrisineklerde artış yaşanmasıyla birlikte Bahçelievler’de yaşayanların rahat bir yaz geçirmesi için sivrisineklerle mücadele çalışmalarına hız verdiklerini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Bulaşıcı hastalıkların yayılmasında çok etkili olan sivrisineklerle mücadeleyi önemsiyoruz. Aldığımız önlemler kapsamında hem araç sayımızı hem personel sayımızı arttırdık. Larva ilaçlama çalışmalarımıza sivrisinek üreme riski olan tüm noktalarda devam ediyoruz. Bu konuda İstanbul’un öncü belediyelerinde biriyiz. Bahçelievlerli komşularımızın rahat bir yaz geçirmeleri için çalışmalarımızı titizlikle yürüteceğiz” dedi.