Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde BM-HABİTAT ortaklığında düzenlenen Dünya Kent Forumu’na (National Urban Forum) katıldı. 44 ülkeden 130’un üzerinde temsilcinin yer aldığı forumda Azerbaycan’da işgal altından kurtulan yerlere yapılan kent planları, akıllı şehircilik ve ekolojik kent temaları üzerine kurgular yer aldı.

Bahçelievler Belediyesi, Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde BM-HABİTAT ortaklığında düzenlenen Dünya Kent Forumu’na (National Urban Forum) katıldı. 44 ülkeden 130’un üzerinde temsilcinin yer aldığı forumda Azerbaycan’da işgal altından kurtulan yerlere yapılan kent planları, akıllı şehircilik ve ekolojik kent temaları üzerine kurgular yer aldı.

Azerbaycan Milli Şehircilik Oturumu’nun açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Karabağ’ın yeniden inşası ve yaşanabilir, yeşil şehircilik anlayışı gibi konuların ele alındığı uluslararası organizasyonda Bahçelievler Belediyesi, Bakü Şehir Mimarlık ve Planlama Baş İdaresi ile sürdürülebilir şehirler için kentsel dönüşüm çalışmaları başlığında görüşmeler gerçekleştirdi. Bahçelievler Belediyesi 400’ün üzerinde katılımcının yer aldığı ve 2 gün süren forumda kent planları, kentsel dönüşüm süreçlerinde yaşananlar, yeşil odaklı akıllı şehirler, yatırım planları gibi konuları diğer şehir yetkilileriyle birlikte ele aldı. Temsilcilerle görüşmelerde yeni şehircilik ile ilgili tecrübe paylaşımı yapıldı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır kentsel dönüşümle ilgili yaptığı açıklamada Bahçelievler’de 700’ü aşkın binanın kentsel dönüşüm çerçevesinde yenilendiğini ve yaklaşık 50 bin vatandaşın sağlam binalarda oturmaya başladığını ifade etti.