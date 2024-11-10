Bahçelievler Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla tören düzenledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86. yıl dönümünde, Bahçelievler Hükümet Konağı’nda gerçekleştirilen tören saat 09.05’te saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Bahçelievler Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe, Garnizon Komutanı Personel Albay Tuğran Akarsu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hükümet Konağı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk konularak başlayan program, Bahçelievler Nurettin Topçu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle devam etti. Öğrencilerden oluşan koro, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirerek duygu dolu anlar yaşattı. Programda ayrıca, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamı ve devrimlerini yansıtan özel bir sergi ziyaretçilere açıldı.

“Onu minnet ve özlemle anıyoruz”

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, törende yaptığı konuşmada, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bize bağımsız ve çağdaş bir ülke armağan ettiler. Bugün burada, onu minnet ve özlemle anıyoruz. Gelecek nesiller için Cumhuriyetin değerlerini yaşatmaya, Atatürk’ün gösterdiği yolda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.