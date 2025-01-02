Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için "Gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı" diyerek paylaşımda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum" dedi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Antalya’da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için sosyal medya hesabından duygu dolu bir mesaj yayımladı.

Bahçeli, Tayfur’un vefatının derin bir kayıp olduğunu ifade ederek, sanatçıya Allah’tan rahmet, sevenlerine ise sabır diledi.

https://twitter.com/dbdevletbahceli/status/1874891258847432710

"O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı" diyen Bahçeli, paylaşımında, "Adana’nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova’nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.