MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında hain bölücü örgütün sonu geldiğini belirterek, "Terörsüz Türkiye'nin şafağı sökmüştür" dedi. Bahçeli, Türkiye'de terörsüz yüzyılın çatısını gönüllerin birleşmesiyle öreceklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda iç ve dış gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunun altını çizen Bahçeli, her sorun başlığını kararlılıkla alarak, tarihi sınırlarında müdahale edebilecek cesaret ve dirayette olduğunu vurguladı.

"Bitik siyaset temsilcilerinin ne dediğinin bir veliahtı yoktur" diyen Bahçeli, "Devletler arasında kalıcı dostluk veya düşmanlıklar olmaz. Bugüne kadar da olmamıştır. Dünyada bir krizin bitip diğerinin başladığı dönemlere giriyoruz. İç cephemiz dengelenmelidir" dedi.

Terörsüz Türkiye çatısı kurulacağının altın çizen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kardeşlikle yazılan Türk tarihine leke düşürmeme gayesindeyiz. Değişimsiz gelişim olmaz. Fakat kafasını değiştirmeyenler hiçbir şeyi değiştiremez. Biz gelişmiş ve güçlenmiş Türkiye'nin peşindeyiz. Ne yaptıysa kendimizi bir türlü anlatamadık. Kürt kardeşlerimize hiçbir zaman şaşı bakmadık. Onları hiçbir zaman öteki görmedik. Tarih bize diyor ki Batı'da güçlü olmanın emin adımlarla ilerlemenin yolu, Doğu'da temin edilecek birliğe ve güvenliğe bağlıdır. Zaman Türkiye ve Türk milleti zamanıdır. Tehlikeler karşısında biz olmanın mecburiyeti önümüzde. Biz gelişmiş ve güçlenmiş bir Türkiye'nin hedefindeyiz" diye konuştu.

Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ Grup Toplantısında Konuşuyor https://t.co/zRJ63UleU4— MHP (@MHP_Bilgi) January 14, 2025

Bu arada İmralı süreci ile ilgili de mesajlarını bu haftaki grup toplantısında da sürdüren Bahçeli, DEM Parti'nin siyasi partilere ziyaretleri hakkında "Müspet seyirle gerçekleşmiştir. Bu kapsamda terörsüz Türkiye'nin yanında mesaj veren herkes değerli bir çabanın tarafıdır" yorumunda bulundu.

Bahçeli, önümüzdeki günlerde süreçten beklentisine dair de "DEM heyeti ile İmralı arasında yapılacak ikinci görüşme sonrası PKK'nın örgütsel varlığının bittiği hiçbir şart ileri sürmeksizin açıklanmalıdır. Kesin ve tavizsiz beklentimiz budur" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'İN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in erken seçim çağrısına tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı'nın terörsüz Türkiye hedefini yeni anayasa ve Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi kapsamında değerlendirmesi yalandır. Özgür bey, erken seçim düşü görmeyin. Bu hafta erken seçim kararı alalım diyor. Sanki pazara çıkmış soğan patates alıyor. Geçim ve seçim diyenlerin samimi olmadığı meydanda. Seçimlerin erkene alınması diye bir şey yoktur. Buna ihtiyaç da yoktur."