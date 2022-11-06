Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bahçelerde yere düşen meyvelerin çürümesine engel olmak isteyen İsmail Bozkurt, meyve öğütücü makinesiyle köy köy gezerek vatandaşların bahçelerden topladığı meyvelerin değerlenmesini sağlıyor.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bahçelerde yere düşen meyvelerin çürümesine engel olmak isteyen İsmail Bozkurt, meyve öğütücü makinesiyle köy köy gezerek vatandaşların bahçelerden topladığı meyvelerin değerlenmesini sağlıyor.

Karakaç köyünde yaşayan İsmail Bozkurt, bahçelerde ağaçlardan yere düşerek çürüyen ya da hayvanlara yem olan meyvelerin insanlar tarafından tüketilebilmesi için yaptığı araştırmada meyveleri öğüterek suyunu çıkarabilen bir makine olduğunu gördü. Bozkurt, satın aldığı meyve öğütücü makinesini aracının bagajına koyarak köyleri dolaşarak vatandaşlardan bahçelerinde yere düşen meyveleri toplamasını istedi.

İlçeye bağlı Yazılar köyünde yaşayan Faruk Gezgin, bahçesinden topladığı 750 kilogram elmayı öğütmesi için Bozkurt’u köye çağırdı. Toplanan meyveler makinede öğütülerek suyu çıkarıldıktan sonra içecek, pekmez ve sirke yapılmak üzere şişelere konuldu.

Vatandaşların ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan İsmail Bozkurt, “Ben aracımla köy köy gezerek vatandaşın meyvelerini değerlendiriyorum. Onların duası bana yeter” dedi.