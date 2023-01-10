Edinilen bilgiye göre, Paşaşeyh Mahallesi’nde G.E’ye ait bahçesinde bulunan römork, tütün dizme makinesi, 3 pulluk ve 2 saban çalındı. G.E’nin şikayeti üzerine çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler inceledikleri güvenlik kameralarının ardından kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli Ş.A. ve M.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların çaldığı tarım aletleri Emirefendi Mahallesi’ndeki ikametlerinde bulundu. Gözaltına alınan şahıslar bugün çıkarıldıkları Bafra Adliyesinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bir bahçeden tarım aletleri çalan iki kişi yakalandı.

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