Muratpaşa Belediyesi’nin ‘Bahçede Yaşam Var’ başlığı altında çevre, iklim krizi, gıda, tüketim alışkanlıkları konularında söyleşi ve atölye çalışmaları başlıyor. Bahçede Yaşam Var etkinliklerinin ilki ‘Atıksız Mutfak’ konusunda olacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün Demircikara Mahallesi’nde bulunan yeşillikler içindeki bahçesinde gerçekleşecek söyleşi ve atölyelerin ilki 21 Haziran Çarşamba günü saat 15.00’te yapılacak. “Atıksız yaşam atıksız mutfakla başlar” sloganıyla gerçekleştirilecek Atıksız Mutfak serisi, Ekolojik Yaşam Derneği Hareketi Derneği kurucu başkanı Meziyet Avcı tarafından gerçekleştirilecek. Seride planlı alışveriş, koşullar ölçüsünde üretme, doğru saklama, mevcudu değerlendirme, geri dönüştürme pratikleri, ev tipi kompost yapma üzerine söyleşi ve atölye uygulamaları yapılacak. Kontenjanla sınırlı olan atölyeye katılım için Turunç Masa’nın çağrı merkezinden kayıt yaptırılabilir.