Sakarya’nın Karasu ilçesinde bahçede yakılan ateş, bitişiğinde bulunan atölyeye sıçradı. Talaşların tutuşması ile büyüyen yangın, atölyenin bir bölümünü kül etti.

Kabakoz Mahallesi 803.Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bahçede yakılan ateş, bitişiğinde bulunan atölyenin deposundaki talaşlara sıçradı. Alevlerin bir anda yayılmasıyla atölyenin deposundan dumanlar yükseldi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla yaptı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın, atölyenin üst katında bulunan evlere sıçramadan söndürüldü. Atölye deposunda maddi hasar meydana geldi.