Nazilli Devlet Hastanesi arka tarafında bulunan arazide çıkan yangında bahçede bulunan ve kullanılmayan iki ev tamamen yandı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Nazilli Devlet Hastanesi arka tarafında bulunan arazide çıkan yangında bahçede bulunan ve kullanılmayan iki ev tamamen yandı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın, Yeşil Mahalle Nazilli Devlet Hastanesi arka kısmında bulunan arazide çıktı. Edinilen bilgiye göre, hastanenin yakınlarındaki arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle birden yanmaya başladı. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede çevreye yayılarak bahçede bulunan iki ayrı müstakil eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Aydın Büyükşehir’e bağlı itfaiye ekipleri ve çevredeki vatandaşların çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında her iki ev de tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.