Aydın’ın Didim ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması dolayısıyla bir evin bahçe duvarı yıkıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Didim’de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar bahçe duvarının yıkılmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi 71. Sokak üzerinde yer alan bir evin bahçe duvarı, aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan toprak kayması sonucunda yıkıldı. Evin bahçe duvarının yıkılma anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayın duyulmasının ardından sokak üzerinde önlem alınırken, Didim Belediyesi ekipleri ise bölgeye giderek olayla ilgili çalışma başlattı.