Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde bahçe demirlerine sıkışan köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Demirler arasında sıkışan ve yardım bekleyen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci ilçesinde bahçe demirlerine sıkışan köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Demirler arasında sıkışan ve yardım bekleyen köpeğin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Yangınlara, kazalara, intihar vakalarının yanı sıra sayısız olaya müdahale eden Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, sokak hayvanlarının da yardımına koşarak hayata bağlıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Demirci ilçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde bahçe demirlerine sıkışan köpeğin yardımına koştu. Hayat kurtaran araç gereçlerle köpeğe müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yavru köpeğin hayata tutunmasını sağladı. Daha öncede birçok hayvan kurtarma operasyonuna imza atan itfaiye ekipleri, operasyonlarda kurtarılan hayvanların ya sahiplerine teslim edildiğinin ya da doğal ortamına yeniden salınarak özgürlüklerine kavuşturulduğunun bilgisini verdi.