Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, bahçe çimlerini sularken elektrik akımına kapılan 68 yaşındaki Ali Poyraz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Burhaniye’ye bağlı Ören Mahallesi’ndeki evinde bahçe çimlerini sulayan 1 çocuk babası Ali Poyraz, açıkta olan elektrik kablolarına suyun temas etmesi neticesi akıma kapılarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Poyraz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Poyraz, doktorların tüm müdahalesine rağmen bir gün sonra hayatını kaybetti.

Emekli zabıt katibi olan Ali Poyraz’ın cenazesi Geriş Mahalle Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Geriş Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler ile Başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlgililerine yazdığı dilekçelerle başta Reşitköy Barajı olmak üzere pek çok devlet yatırımının ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Ali Poyraz’ın ölüm haberi başta yakınları olmak üzere çok sayıda sevenini üzdü.