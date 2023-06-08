Konya’nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerin uyuşturucu kullananlara yönelik düzenlediği çalışmalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri bahçe aralarında uyuşturucu madde kullanıldığı şeklinde yapılan ihbarları değerlendirerek bahçe aralarında devriye görevini artırdı. Polis ekiplerinin bahçe aralarında devriye görevi yaptığı sırasında M.R.B., B.K. ve O.S. isimli 3 şüpheliyi uyuşturucu madde kullanmak üzereyken yakaladı. Şüphelilerle birlikte 4 adet içerisinde sıvılaştırılmış uyuşturucu bulunan enjektör, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı bong, uyuşturucu madde emdirilmiş peçete, uyuşturucu madde kalıntıları olan teneke ele geçirilerek el konulurken 3 şüpheli de gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Büroya getirildi. Gözaltına alınan M.R. B., B.K. ve O.S. isimli 3 şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldı.