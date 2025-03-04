Eskişehirli ses sanatçısı Bahattin Atak’ın "Elinde Fırça, Dilinde Müzik" isimli çizgi roman sergisi, Odunpazarı Cam Sanatları Müzesi’nde ziyaretçilerine açıldı.

Kent Müzeleri Kompleksi Sergi Salonu’nda açılan sergide, Eskişehir’in önemli sanatçıları arasında yer alan ve bugüne kadar pek çok çizgi eserde imzası bulunan Atak’ın geçmişten bugüne kadar kaleme aldığı ve birçok gazetede yayımlanmış olan çizgi roman kolajları yer alıyor.

"Yeni kuşaklar çizgi romanı burada canlı canlı görme fırsatı bulacaklar"

Açılış konuşması sırasında Bahattin Atak, serginin büyük bir emek ve özenle hazırlandığını dile getirerek katkı sağlayanlara teşekkür etti. Çizgi romanın resim ve edebiyatın birleşimiyle ortaya çıkan bir sanat dalı olduğunu vurgulayan Atak, konuşmasının devamında Türkiye’de çizgi roman tarihinden Teksas ve Tommiks, Karaoğlan ve Kara Murat gibi önemli örneklere yer verdi. Ülkemizde çizgi romanların popülerliğinin gazetelerde yer verilmesiyle birlikte arttığını belirten Atak, bu şekilde gazetelerin tirajlarının da yükseldiğini ve merak uyandırdığını söyleyerek, "Türkiye’ye çizgi romanı sevdiren Cemal Nadir’dir" dedi.

Serginin hazırlık sürecinde minik torunu Ada Atak’ın da yer aldığını hatırlatarak katılımcıları gülümseten Atak, son olarak sergisini 1 yıl önce kanserden dolayı kaybettiği eşine armağan etti.

"Burada çok sergiler açıldı ama siz ilk defa bir resimli roman galerisi göreceksiniz"

Geçmiş dönem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise konuşmasında, serginin Eskişehir için bir ilk olma niteliği taşıdığını ifade ederek, Tepebaşı ve Odunpazarı Belediyelerine kültür ve sanat faaliyetlerine gösterdikleri gayretler adına teşekkür etti. Büyükerşen, "Bahattin Atak, Eskişehir’in yetiştirdiği önemli sanatçılardan biridir. Kendisinin türkücülükle birlikte Allah vergisi olan ressamlığı da başarıyla devam etti. Burada çok sergiler açıldı ama siz ilk defa bir resimli roman galerisi göreceksiniz. Bu sergi, çizgisel ve edebi sanatın birleşimi olarak Eskişehir’de bir ilk olma özelliği taşıyor" şeklinde konuştu.

Cam Sanatları Müzesi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı.