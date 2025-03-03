Hava sıcaklığının artmasıyla leylekler Iğdır’a gelmeye ve yuvalarını yapmaya başladı.

Yurtta kışın çetin geçtiği Doğu Anadolu’nun doğusundaki Iğdır’da sıcaklık 6 dereceye kadar çıktı.

Havanın ısınmasıyla göç yolunda olduğu için birçok kuş türünü bünyesinde barındıran kente leylekler de geldi.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünün sembolü haline gelen leylekler köy halkı tarafından baharın müjdeleyicisi olarak nitelendiriliyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan Ağrı Dağı eteğindeki köyde leylekler her sene elektrik direklerinin üzerine yuva yapıyor.