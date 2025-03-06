Şubat ayında başlayan ve Mart ayının ilk haftası tamamlanan hava olayı Cemre’nin üç evresinin de tamamlanmasının ardından Sakarya’da ağaçlar çiçek açamaya başladı.

İlki 20 Şubat’ta havaya, ikincisi ise 27 Şubat’ta suya düşen baharın müjdecisi Cemre’nin sonuncusu toprağa düştü. Türk kültüründe, ilkbaharın başlamasından önce sıcaklık artışlarını ifade eden bir tabiat olayı olarak kabul edilen Cemre’nin Şubat ayında başlayıp ve Mart ayının ilk haftasında tamamlandığı biliniyor. Geleneksel inanışa göre ise cemre havaya, suya ve toprağa olmak üzere üç aşamada düşerek sıcaklık artışları, doğanın uyanışı, havaların ısınması ve tarımsal faaliyetler için elverişli bir ortamın oluşmasına işaret ediyor. Bu çerçevede hava olayının tamamlanan üç evresi ardından Sakarya’da bazı ağaçlar çiçek açamaya başladı.

"İnşallah bahar ayı ile birlikte daha huzurlu daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçireceğiz"

Havaları ısınmaya başladığını ve insanların doğa ile iç içe olacağı zamanların geldiğini aktaran Adem Cengiz, "Sakaryamızın güzide Kent Park’ı, belediyemizin bize sunmuş olduğu bir imkan burası. Vatandaşlarımız, çocuklarımız doğa ile iç içe olacak. İnşallah bahar ayı ile birlikte daha huzurlu daha sağlıklı bir Ramazan ayı geçireceğiz" dedi.