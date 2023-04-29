Sanatçı ve akademisyen Mehmet Kavukcu, Erzincan’da baharın gelişini ve kayısı ağaçlarının çiçek açışı üzerine yeni bir performans gerçekleştirdi.

Mehmet Kavukcu Yalnızbağ Mevkiinde gerçekleştirdiği “Uçan Balon - Kayısı Çiçekleri” adlı enstalasyon / performansında, bahar çiçekleri açmış bir doğada ağaçlara nispet edercesine renkli balonlarla performans yürüyüşünü sürdürdü. Ayrıca performansın bir sonraki aşamasında çocuklar tarafından ağaca uçan balonlar bağlandı.

Şölen etkisinde gerçekleşen performansın sonunda ortaya çıkan enstalasyon/ performans baharı ve yeniden doğuşu kutlayan yapısı, sanat ve hayat arasında kurulan bağı güçlendirmeyi amaçlamakta.

Kavukçu, “Erzincan’da kayısı çiçeklerinin, şehrin görsel kimliğine kattığı zenginliğin böyle geniş katılımlı bir performans ile adeta bir festivale dönüştürülmesi sonucu bir kez daha insanlara doğanın değerinin hatırlatılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda perfomans, Çocukların uçan balonlara duyduğu ilginin doğayla birleştirilerek geliştirilmesiyle eğitici bir yöne de sahiptir” dedi.

Çocukların çağdaş sanatın bir fikri ifade edebilmek için hayatın içinden her şeyi kendine nesne olarak kullanabileceğini gösterdiği performansta Kavukcu, onlara yeni ve farklı bakış açılarının var olduğunu ve ifade çeşitliliğinin önemini göstermekte.