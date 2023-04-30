Road kulübü üyeleri karla kaplanan yaylalara çıkarak safari yaptı.

Düzce’de Nisan ayının son günlerinde yağan kar yağışı yüksek kesimleri bir anda beyaza büründürdü. Düzce Safari Off-Road kulübü üyeleri de karın tadını çıkarmak için yaylalara akın etti. 30 araç ile çıkılan konvoyda bazı araçlar yolda kalınca ekip üyeleri araçları bulundukları yerden çekerek çıkarttı. Karla kapanan yayla yolları da off-road tutkunlarının kar safarisi ile açıldı. Sinekli Yaylası’na kadar çıkan off-road tutkunları kar safarisi yaparak, adrenalin dolu dakikalar yaşadı.

Düzce Safari Offroad Kulübü Başkanı Mehmet Albayrak, “Bugün 30 araç Düzce ve Bolu yaylalarında safari yapıldı. Nisan’da kar keyfini tüm dostlarımız yaşadı sağ olsunlar” dedi.