Aydın’ın Köşk ilçesinde yüksek kesimlere kar yağarken, vatandaşlar tarafından çekilen fotoğraflarda 2 mevsim tek kareye yansıyarak kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

Kar yağışının etkili olduğu Aydın’ın yüksek kesimlerinde oluşan manzaranın ardından kentte adeta iki mevsimi bir arada yaşanıyor. Dağlarda kar hakim olurken, ovada ise güneş yüzünü göstermeye devam ediyor. Aynı günde iki mevsimin yaşandığı Aydın’da kartpostallık görüntüleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı. Telefonları ile seyrine doyulmayan görüntüleri kaydeden Aydınlılar sosyal medya hesaplarında ’aynı karede iki mevsim’ başlıklarıyla yüzlerce paylaşım yaptı. Dikkat çeken paylaşımlardan biri de Köşk ilçesinde çekilen görüntüler oldu. Görüntülerde dağlar beyaz gelinliğini giyerken, ovada ise güneşin olduğu görüldü.