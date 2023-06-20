Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen Bahar Tenis Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

Salihli’de düzenlenen Bahar Tenis Turnuvası sona erdi. Salihli kortlarında düzenlenen turnuva 5 kategoride 60 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Nefes kesen turnuvada mix çiftlerde Nurten Kaya - Mehmet Öztekin, çift erkeklerde Mehmet Öztekin - Cihan İzmirlioğlu, çift kadınlarda Gizem Ekinci - Merve Karagöz, yeni başlayan kadınlarda Sevil Doğan ve yeni başlayan erkeklerde Oğuz Akbulut şampiyon oldu.

Turnuvada yeni başlayan kadınlarda 2. Ecem Özdem, yeni başlayan erkeklerde 2. Mustafa Keleş, çift kadınlar da 2. Büşra Karalar - Gökçe Biçer, çift erkeklerde 2. Ömer Taner Atik - İsmail Ege Üsttürk, 3. Cem Zorlu - Kamil Abalı, mix çiftlerde 2. Gizem Ekinci - İsmail Ege Üsttürk, 3. Merve Karagöz - Serkan Köse oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.