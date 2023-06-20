Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen Bahar Tenis Turnuvası’nda şampiyonlar belli oldu.

Salihli’de düzenlenen Bahar Tenis Turnuvası sona erdi. Salihli kortlarında düzenlenen turnuva 5 kategoride 60 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Nefes kesen turnuvada mix çiftlerde Nurten Kaya - Mehmet Öztekin, çift erkeklerde Mehmet Öztekin - Cihan İzmirlioğlu, çift kadınlarda Gizem Ekinci - Merve Karagöz, yeni başlayan kadınlarda Sevil Doğan ve yeni başlayan erkeklerde Oğuz Akbulut şampiyon oldu.

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Turnuvada yeni başlayan kadınlarda 2. Ecem Özdem, yeni başlayan erkeklerde 2. Mustafa Keleş, çift kadınlar da 2. Büşra Karalar - Gökçe Biçer, çift erkeklerde 2. Ömer Taner Atik - İsmail Ege Üsttürk, 3. Cem Zorlu - Kamil Abalı, mix çiftlerde 2. Gizem Ekinci - İsmail Ege Üsttürk, 3. Merve Karagöz - Serkan Köse oldu.

Turnuvada dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.