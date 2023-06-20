Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, ilçelerde Bahar Şenlikleri düzenliyor. Kırsalda yaşayan çocukların ve vatandaşların eğlenceye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yola çıkan ekipler, köy köy gezerek çocukları eğlendiriyor.

Bu çerçevede Erdemli ilçesindeki Sorgun Ortaokulu’na giderek bahçeye şişme oyun parkı ve stantlar kuran ekipler, çocukların seveceği etkinlikler gerçekleştirdi. Şenlikte, palyaço ve pamuk prenses gösterisi, yüz boyama etkinliği, halat çekme yarışı, topaç çevirme gibi birbirinden farklı oyunlarla doyasıya eğlenen çocuklar, güzel ve keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte aileler de yer aldı.

Gün boyu süren ve patlamış mısır, pamuk şeker gibi ikramlıkların da dağıtıldığı etkinlikte, hatıra olarak kalması için boyama kitabı, boyama kalemi, köpüklü baloncuk oyuncağı, topaç gibi hediyeler de verildi. Çocuklardan ayrıca, ‘Sevgili çocuklar, bu şehirden neler bekliyorsunuz? Nasıl bir şehirde yaşamak istersiniz?’ temasıyla, düşüncelerini ve hayallerini yazmaları istendi. Çocuklar nasıl bir şehir istediklerini, neler hayal ettiklerini yazarak kutuya bıraktı.

“Burada olduğumuz için çok mutluyuz”

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, “Burası harika bir köy. Muhtarımız davet etmeseydi bu güzellikleri yaşayamazdık. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Başta çocuklar olmak üzere hepimiz güzel bir gün geçiriyoruz” dedi.

“Şenlik sayesinde mahallemiz canlandı”

Erdemli Sorgun Mahalle Muhtarı Mehmet Gür, etkinliklerin mahallesine canlılık kattığını söyleyerek, “Burada Bahar Şenlikleri etkinlikleri yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından çocuklarımıza şişme balon oyun parkuru kuruldu. Palyaço etkinlikleri ve yiyecek ikramları yapıldı. Katkılarından dolayı Vahap Başkanımız ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanımız Şerife Hanım’a çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

“Çocuklarımızı eğlendirdiler”

Sorgun’da yaşayan ve etkinliğe katılan Habibe Serin, “Mersin Büyükşehir Belediyemiz güzel bir şenlik düzenledi. Çocuklarımızı, bizleri çok eğlendirdi. Çocuklarımızın ayağına kadar park getirdi. Hepsi için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.