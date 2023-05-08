Yeşilçam’ın komedi filmlerinden olan “Doktor Civanım” filminin başrol oyuncularından olan Yeşilçam’ın gamzeli güzel olarak bilinen Bahar Öztan, Kemal Sunal’la bindiği sepetli motosiklete 41 yıl aradan sonra tekrar görünce duygusal anlar yaşadı.

Kemal Sunal’ın baş rol oynadığı “Doktor Civanım” filminde kullandığı 1971 model sepetli motosiklet, Bodrum’da yaşayan oyuncu Bahar Öztan’la buluştu. 1982 yılında başrollerini Kemal Sunal ve Bahar Öztan’ın paylaştığı “Doktor Civanım” filminde kullanılan sepetli motosikleti Bodrum’a getiren Ali Dingil Bodrum Belediye Meydanı’nda Öztan’a sürpriz yaptı. Orijinal haliyle duran motosikleti gören Öztan duygusal anlar yaşadı. Motosiklete binmesinin ardından o günlere geri döndüğünü söyleyen Öztan’ın sağlık durumunun da iyi olduğu görüldü. Engin Ardan tarafından organize edilen buluşmaya vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Özellikle motosikletin önünde Bahar Öztan’ı görenler bol bol fotoğraf çektirdi.

4’üncü kez kanseri yeniyor

Türk Sineması’nın unutulmaz oyuncularından olan Bahar Öztan daha önce 3 kez kanseri yenerek hayata tutunmuştu. Kolon kanseriyle mücadelesine yeniden başlayan Öztan yeniden tedavi görmeye başlamış ve kemoterapi uygulamasına geçilmişti. Kanserle mücadele eden Öztan’ın durumunun iyi olduğu da gözlendi. Bodrum Acıbadem Hastanesinde tedavisi süren Öztan’a 41 yıl sonra buluştuğu motosiklet ise moral oldu. Öztan geçmiş günlere döndüğünü söyleyerek “ Allah nasip etti, yıllar sonra tekrardan bu motosiklete binmeyi. Çok kıymetli bir filmdi çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte oynamıştık. Hayatta olmayanlara Allahtan rahmet diliyorum. Yaşayanlara ise selamlarımı iletiyorum. Yıllar önce Kemal Sunal önde oturuyordu bende arkasında ona sarılmıştım. Çok güzel bir filmdi halen halkımız çok seviyor, izliyor ve gülebiliyor. Motosikleti görünce hatıralar gözümde canlandı. Bir arkadaşımız almış bunu değerlendirmiş. Motosiklete bakmış ve bu günlere kadar getirmiş. Çok kıymetli bir motosiklet, halkımızda o dönemden kalan her şeyi çok sever” dedi.

Tedavisi devam ediyor

Kanserle mücadele ettiğini söyleyen Öztan “Daha tedavim bitmedi. Şu anda tedavim devam ettiği için bone takıyorum. Perukla gezmekte istemediğim için bone takarak çıktım. Hiçbir zaman hastalığımı gizlemedim. 8 yıldır mücadele ediyorum. Aralıklarla çok az iyi oluyorum ve daha sonra tekrardan başlıyor. Bu sefer tamamen bay bay diyeceğiz kansere. Bunu da yeneceğim bu da geçecek. Bir oğlum var onun için yenmem lazım. İlk tedavim İstanbul’da başlamıştı. İlk tedaviyi Gökhan hocamdan almıştım. Şimdi Bodrum’da yaşadığım için burada tedavi görüyorum. Bu hafta tekrar tahlillere bakılacak. Çıkacak tahlil sonuçlarına bağlı İstanbul’a tekrar gidebilirim. Belki de bir ameliyat olabilir. Şu anda nasıl bir yol izleyeceğiz bilmiyorum. Şu anda kemoterapinin yarısındayım. 6 kemoterapim daha var” dedi.

Organizasyonu yapan Engin Arda ise motorun asıl sahibinin Bahar Öztan olduğunu dile getirerek “Bu motosikletin satışı sonucunda tüm gelirleri depremzede ailelere bağışlanacak. Bahar hanımla motosikleti buluşturmak çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bahar Öztan’ın oğlu Yiğit’de annesiyle beraber motosikleti inceleyip bol bol fotoğraf çektirdiler.