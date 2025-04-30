Konya’da ilkbahar mevsiminin gelmesi ve piknik sezonunun açılması ile birlikte vatandaşlarda kene korkusu yeniden baş gösterdi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü, bahar döneminin gelmesi ve yaz döneminin yaklaşması ile birlikte vatandaşları kene ısırmalarına karşı dikkatli olması yönünde uyardı. Hayati önem taşıyan bilgiler paylaşıldı. Yapılan açıklamada, özellikle piknik alanlarında kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması uyarısı yapılarak, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, kenelerle bulaşabilen ve bazen ölümle sonuçlanabilen bir enfeksiyon hastalığıdır. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında ortaya çıkabilmektedir. Hastalık, kene ısırmasından sonra bir ila üç gün içerisinde belirti verebileceği gibi bu bazen 7-10 güne kadar uzayabilir. Alınması gerekli önlemleri mutlaka öğrenelim" denildi.

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yapılan görsel paylaşımlarda da vatandaşlar bilgilendirilerek dikkatli olması yönünde uyarıldı. Muhtemel kene tutunmasının ardından halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal şikayetlerinden herhangi birinin görülmesi halinde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasının önemine dikkat çekildi. Kene ısırmasına karşı riskli alanların bağ, bahçe, tarla, ahır, orman, orman kenarı tarım arazisi vb. yerlerin de olabileceğine vurgu yapılarak, kenenin hafife alınmaması ve tedbirin elden bırakılmaması gerektiğinin özellikle altı çizildi.

Ayrıca, şu hayati tedbirlere dikkat çekildi:

"Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için vücudunuzun ve elbisenizin her yerine dikkatlice bakın. Vücudunuzu özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç dipleri ve kasıklar dahil kontrol edin ya da ettirin. Oturacağınız yere açık renkli örtü serin. Bağ, bahçe, tarla, orman gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyinin. Pantolon paçalarını çorap içine sokun ya da çizme giyinin. Hayvanların üzerindeki keneye, hayvanların kan ve idrarına çıplak elle dokunmayın. Çocuklarınızın vücudunu da kontrol edin. Vücudunuza tutunan keneyi çıplak elle dokunmadan, eldiven, bez ya da poşet ile çıkardın, çıkaramıyorsanız en yakın sağlık kuruluşuna gidin."