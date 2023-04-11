İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ’Bahar Buluşmaları’ adlı karma fotoğraf sergisi sanatseverlere kapılarını açtı.

‘Sanat kenti İzmit’ sloganıyla sanata ve sanatçıya değer katan İzmit Belediyesi çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisinde, Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği tarafından İzmit Belediyesi ev sahipliğinde ‘Bahar Buluşmaları’ adlı karma fotoğraf sergisi açıldı. 15 Nisan’a kadar açık olacak sergide konuşan serginin küratörü Ali Fuat Altın, “Adını ‘Bahar Buluşması’ koyduğumuz karma bir sergi etkinliğimiz var. 2 hafta önce yaptığımız sergide sadece üyelerimizin fotoğrafları vardı fakat dışarıya açılma kararı aldık. Doğru da yaptığımızı gördük. Bundan sonra bütün sergilerimizi karma olarak dışarıya açmayı planlıyoruz. Tüm İzmitlileri sergimizi gezmeye davet ediyoruz” dedi.