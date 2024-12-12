Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın Beldesi, Arif Hoca Müzesi’nden kadın istihdam merkezine, yaşlanma vakfından üretim faaliyetlerine kadar birçok alanda örnek projelere imza atıyor.

Bahadın Beldesi’nde yapılan çalışmalar ve kuruluşlar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Sami Eroğlu, Arif Hoca Müzesi’nin kapsamını anlattı. Yozgat civarında kullanılan el işçiliğine dayalı alet ve edevatların sergilendiği müzenin ziyaretçilerini beklediğini belirten Eroğlu “Yozgat’ta veya Bahadın’da özellikle tarihe geçmiş ya da bu ülkenin kuruluşunda canını vermiş Bahadınlı Kurtuluş Savaşı gazilerinin, şehitlerinin, kahramanlarının büstlerini hikayeleri ile birlikte dikeceğiz. Ben onlardan birinin torunuyum. Dedem Kurtuluş Savaşı gazisi. Dedemin İstiklal Madalyası’nı ben de her törende takarım” dedi.

“Yaşlanma vakfı, otel konseptinde hizmet veriyor”

Bahadın Beldesi’nin en dikkat çeken kuruluşlarından biri olan ve aktif yaşlanma modeliyle alışılmışın dışında hizmet veren Yaşlanma Vakfı’nın çalışmalarını yerinde inceleyen Eroğlu “Bahadın Yaşlanma Vakfı, yaşlılarımıza otel konseptinde hizmet veriyor. Burası bir huzurevi değil, burası bir yaşlı bakım merkezi değil. Burası neredeyse beş yıldızlı bir otel” cümlelerini kullandı.

“3 aylığına geldi, 2 yıldır dönmüyor"

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen deprem felaketi sonrası yardımları ulaştırmak üzere bölgeye gittiğini ifade eden Başkan Eroğlu, Gaziantep’te Emire Çelik ile tanıştıklarını söyledi. Eroğlu, “Emire teyzeyi biz Antep’ten getirdik. Depremzedeydi. Yaşlanma Vakfı’mızda konuk ettik. 3 aylığına gelmişti ancak 2 yılı geçti ve dönmek istemedi. Bahadınlı oldu” diye konuştu.

“Kadın İstihdam Merkezi, Bahadın’ın üretim üssü olacak”

Kadın İstihdam Merkezi hakkında da bilgi veren Eroğlu “Kadın İstihdam Merkezi, Japonya Büyükelçiliği tarafından yapıldı. Kadınların istihdam edilmesi, üretim sağlaması, ekonomik hayata kazandırılması amacıyla yaptırılmış bir yer. Burada önceden hafriyat vardı. Onları kaldırdık ve meyve ağaçları diktik. Ağaçlardan yetişen meyveleri kadınlar işleyecek, pazarlayacak ve aile ekonomisine katkı sağlayacak. Burası Bahadın’ın üretim üssü olacak” ifadelerini kullandı.

“Siparişlere yetişemiyoruz”

Kadın İstihdam Merkezi’nde üretim yapan Pervin Koç, “Arkadaşımla dernek kurmaya karar verdik. Derneğimiz kurulalı 7 yıl oldu. Şu an Başkanımızın sayesinde 8 aydır yeni yerimizde üretim yapıyoruz. Boncuk mantı, erişte çeşitleri, kavurga, ayva reçeli, madımak, kayısı reçeli, kıymalı mantı, kekik, kiraz sapı gibi ürünler üretiyoruz. Örneğin kiraz sapı çay gibi demleniyor ödem atmak için kullanılıyor. Bizler ürünlerimizi her yere kargo ile gönderiyoruz. Çok talep var. Siparişlere yetişemiyoruz” dedi.