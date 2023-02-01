Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü ve Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi şüphesiyle Medicana Bursa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güneş’in genel durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor Teknik Direktörü ve Şenol Güneş’in kardeşi Bahaddin Güneş, kalp krizi şüphesiyle Medicana Bursa Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Güneş’in genel durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Medicana Bursa Hastanesi Başhekimi Dr. Neşe Tunalı, yaptığı yazılı açıklamada, Bahaddin Güneş’in genel sağlık durumunun iyi ve hastaneye getirildiğinde de bilincinin açık olduğunu ifade etti. Tunalı, Şenol Güneş’in kardeşi İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş’in, kalp krizi nedeniyle nedeniyle acil servise getirildiğini söyledi. Güneş’in, hastaneye kalp krizi şüphesi ile ulaştırıldığı bilgisini veren Tunalı, şöyle konuştu:

"Kalp krizi ile hastanemize başvuran hastamıza Kardiyoloji Uzmanımız Doç. Dr. Selim Topçu tarafından koroner anjiyografi yapıldı. Bir damarın tıkalı olduğu görüldü. Balon stent tedavisi ile tıkalı damar açıldı. Hastanın genel durum stabil yoğun bakımda takip ediliyor. Genel durumu gayet iyi."