Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bahabey Çamlığı’nda istilacı böceklerin kuruttuğu ağaçları temizliyor.

Çorum Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Bahabey Çamlığı’nda istilacı böceklerin kuruttuğu ağaçları temizliyor.

Yapılan incelemeler sonucu Bahabey Çamlığı’nda ağaçların kurumasına sebep olan istilacı bir tür tespit edildiğini belirten Çorum Belediyesi Ziraat Mühendisi Muhammed Ali Avcı, "Çorum ağaçlandırmak için, daha yeşil bir şehir haline getirmek için 2019 yılından bugüne 6 bin 200 fidanı toprakla buluşturduk. Bir yandan da mevcut yetişmiş ağaçlarımızın bakımını yapıyoruz. Bahabey Çamlığımızda ağaçların kurumasına sebep olan Çam Kabuğu Böceği tespit ettik. Bu istilacı türün daha fazla ağacı kurutmasını engellemek için kuruyan ağaçları çamlık içerisinden temizliyoruz” dedi.