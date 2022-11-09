Geçmişe ait çarpık yapılaşmanın hakim olduğu eski Bağlar bölgesinde uyuşturucu tacirleri ve madde bağımlılarının meskeni haline gelerek çevreye tehlike saçan kullanılamaz haldeki yapılar, Bağlar Belediyesi tarafından temizleniyor.

Geçmişe ait çarpık yapılaşmanın hakim olduğu eski Bağlar bölgesinde uyuşturucu tacirleri ve madde bağımlılarının meskeni haline gelerek çevreye tehlike saçan kullanılamaz haldeki yapılar, Bağlar Belediyesi tarafından temizleniyor.

Bağlar Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son 4 yılda ilçede 500’den fazla metruk yapının yıkımını gerçekleştirerek, son zamanlarda toplumun yarası haline gelen uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadeleye önemli katkı sağladı. Zehir tacirlerinin mesken tuttuğu yerler olarak hafızalara kazınan bu yöndeki yapıları ortadan kaldıran belediye ekipleri, 12 merkez mahallede çalışmaları yürütüyor. Şikayet konusu olan diğer metruk yapılar için ise yapı sahipleriyle yaşanan hukuki sürecin sonuçlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede ülke tarihinin en büyük savaşını verildiğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye olarak buna katkıda bulunmak ve ilçede huzur ortamını tesis etmek için büyük bir gayret ortaya koyduklarını söyledi. Beyoğlu, "Eski Bağlar bölgemizi bu olumsuz görüntülerden bertaraf edecek kentsel dönüşüm projemiz engellenmesine rağmen madde bağımlıları ve uyuşturucu tacirlerinin kullandığı eski yapılarla mücadelemiz kararlı şekilde sürmektedir. Belediyemizin kaynak ve imkanlarını değerlendirerek buraları temizliyoruz. Bu işin hukuki bir süreci ve prosedürü var. Bu doğrultuda hareket ederek çalışmalar yapıyoruz " dedi.