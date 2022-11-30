Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yürütmesinin Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla durdurulmasından sonra eski Bağlar bölgesindeki hizmetlerini, fiziki koşulların olumsuzluğuna rağmen durdurmadan hızlı bir şekilde devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projesi’nin yürütmesinin Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla durdurulmasından sonra eski Bağlar bölgesindeki hizmetlerini, fiziki koşulların olumsuzluğuna rağmen durdurmadan hızlı bir şekilde devam ediyor.

Kırsaldan şehir merkezine yaşanan düzensiz göç sonrasında meydana gelen çarpık kentleşme nedeniyle olumsuz bir görünüm kazanan Bağlar ilçesinde yaklaşık 250 bin insanın ikamet ettiği eski Bağlar bölgesini dönüştürmeyi amaçlayan Kentsel Dönüşüm Projesi, Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nin başvurusu üzerine mahkeme kararıyla durduruldu. Bağlar Belediyesi, ambulans ve itfaiye araçlarının girmekte zorlandığı ara sokaklarda hizmetlerini durdurmadı. 2022 yılı içerisinde, bu bölgede yer alan 11 ayda 11 mahallede toplam 60 bin metrekare parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirildi. 50 bin 500 metrekare yeni parke taşı döşeyen belediye ekipleri, yapısı bozulan 9 bin 500 parke taşını ise yeniledi.

“Millete hizmet yolunda hiçbir engel tanımıyoruz”

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarafından hazırlanan ve ömrünü milletin hizmetine vakfeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kısa zamandaki onayıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca uygulamaya konulan Kentsel Dönüşüm projemizin durdurulması millete olan hizmet aşkımızı durdurmaya yetmediğini kaydetti. Başkan Beyoğlu, “Tüm koşulları zorlayarak eski Bağlar bölgemizde yer alan 11 mahallemizin tamamına hizmet götürdük, götürmeye de devam ediyoruz. Bizim işimiz halka hak ettiği hizmeti kazandırmak. Zamanımız bunun planlamasını ve uygulamasını yapmakla geçiyor. Eski Bağlar bölgesindeki fiziki koşullar hizmet yapmamızı zorlaştırsa da millete olan sevdamızın getirdiği heyecan ve şevkle çalışarak hizmetleri aksatmıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla ifade ettiği üzere millete hizmet yolunda hiçbir mazeret ve engel tanımıyoruz. Eski Bağlar bölgemizdeki üst yapı yenileme ve modernize çalışmalarımız devam edecek” dedi.