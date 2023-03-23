Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, riskli alan ilan edilen Bağlar’daki 90 metruk yapının yıkımına başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan metruk yapıları yıkmak için çalışma başlattı.

İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Muradiye 23, Fatih 17, Alipınar 2, Şeyh Şamil 3, 5 Nisan 4, Yunus Emre 8, Körhat 8 ve Kaynartepe Mahallesinde 25 olmak üzere toplam 90 metruk yapının yıkımı için ihale yaptı.

İhale sürecinin tamamlanmasıyla birlikte metruk yapıların yıkımına başlanacak. Yapılardan çıkan molozlar, Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Depolama Sahası’na taşınarak bertaraf edilecek.