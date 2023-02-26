Yıldırım’ı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bağlaraltı Mahallesi’ne kazandırılacak olan Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Yıldırım’ı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bağlaraltı Mahallesi’ne kazandırılacak olan Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve temel ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı Mahallesi’ne Kapalı Pazar Yeri kazandırıyor. Proje ile bölgedeki otopark ihtiyacı da büyük oranda karşılanacak. 6 bin 63 metrekarelik inşaat alanı üzerine yapılacak olan Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’nde 180 pazar tezgâhı, 66 araçlık kapalı otopark ve 4 dükkân yer alacak. Modern tesis, pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek.

Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ederek Yıldırımlı vatandaşlara sağlıklı bir şekilde alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günlük yaşamın bir parçası olan pazar alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pazaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bu çerçevede hem pazar alanı hem otopark hem de kültür merkezi olarak hizmet veren Piremir, Güllük-Mimarsinan, Millet pazar yerlerinin ardından şimdi de Arabayatağı Mahallesi’ndeki mevcut pazar alanına da hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla hijyenik ve sağlıklı imkanlarda alışveriş yapmaları için Büyükşehir Belediyesi ile birlikte modern bir kapalı pazar alanına dönüştürüyoruz. Yine Yıldırım Belediyesi olarak Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’ni ilçemize kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete açacağımız 6 bin 63 metrekarelik inşaat alanına sahip pazar yerinin bünyesinde 180 pazar tezgâhı, 66 araçlık kapalı otopark ve 4 dükkân yer alacak. Hedefimiz hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam alanlarını oluşturmak, bunları korumak, geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkânlardan en güzel bir şekilde yararlanmalarını sağlamak” ifadelerini kullandı.