DENİZLİ (İHA) –Denizli’nin Honaz ilçesinde, bağlara zarar veren salkım güvesiyle biyoteknik mücadele yapılabilmesi için çiftçilere eğitim verildi.

Honaz ilçesine bağlı Kızılyer ve Kaklık mahallelerinde yürütülen “Bağ Alanlarında Salkım Güvesine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Benimsetilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlendi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinatörlüğünde Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Honaz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen projenin bilgilendirme toplantısına İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Honaz İlçe Müdürü Emre AşkınN, İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personeli ile 85 üretici katıldı.

Eğitim toplantısında üreticilere bağda ana zararlı olan salkım güvesine karşı kimyasal mücadeleye alternatif olan biyoteknik mücadele metodu içerisinde yer alan çiftleşmeyi engelleme tekniği (şaşırtma tekniği) hakkında detaylı bilgiler verildi.

Üzüm yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı iki mahallede uygulanacak olan proje dahilindeki üreticilerin, bu yöntemle ihracat değeri yüksek, kaliteli, pestisit kalıntısı olmayan güvenilir ürün elde etmeleri hedefleniyor. Ürün kalitesinin artırılmasıyla doğru orantılı olarak pazar payının da arttırılması beklenen mücadele yönteminin daha geniş alanlarda yaygınlaştırması öngörülüyor.