Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesinde yeni spor tesisi yapmak için çalışmalara başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol çerçevesindeki çalışmalar devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Bağlar’da Toptancılar Sitesi bitişindeki alanda vatandaşların basketbol ve voleybol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa çalışmalarına başladı. Toplamda 4 bin 332 metrekare alanda bin kişilik kapalı spor salonu, yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek.

Alanın geri kalan kısmında çevre düzenlemesi yapılarak açık otopark ve yeşil alan oluşturulacak. Proje çerçevesinde 3 basketbol sahasının montajı da merkez ilçelerde bulunan okullara yapılacak.