Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, asfaltı deforme olmuş Türkiye’nin en uzun sokaklarından olan Bağlar Sokağı’nda trimer kazısı ve alt yapı çalışmalarını tamamlayıp 2 bin 350 ton sıcak asfalt serdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, asfaltı deforme olmuş Türkiye’nin en uzun sokaklarından olan Bağlar Sokağı’nda trimer kazısı ve alt yapı çalışmalarını tamamlayıp 2 bin 350 ton sıcak asfalt serdi.

Kendi tesislerinde ürettiği 325 bin ton asfalt ile şehrin dört bir yanında sıcak asfalt çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sathi kaplama ve bakım-onarım işlemlerine 20 ilçede devam ediyor. Türkiye’nin en uzun sokaklarından olan Bağlar Sokağı’nda kısa bir süre önce trimer kazısını başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı hafriyat ve BASKİ’nin alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlama işlemlerine başladı.

Başkan Yılmaz yerinde inceledi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, AK Parti Karesi İlçe Başkanı Yusuf Hocaoğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Kürşat Burak Boduroğlu ile birlikte sokakta yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Sokak boyunca esnafı ziyaret Başkan Yılmaz ve beraberindekiler, çalışmalar hakkında esnafa bilgi verip taleplerini not aldılar.

Bağlar sokağına 2 bin 350 ton asfalt serildi

Yaklaşık olarak 1800 metre uzunluğundaki sokakta 2 bin 350 ton sıcak asfalt serildiğini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, deformasyona uğrayan sokakta BASKİ aracılığıyla alt yapı çalışmalarının tamamlandığını ve sıcak asfaltın serildiğini söyledi. Asfaltlama çalışmaları tamamlanan sokak, trafiğe açıldı.

20 ilçede çalışmalar sürdürülüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde yol yapım çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Birçok ilçede; sıcak asfalt, sathi kaplama ile bakım-onarım işlemlerini aralıksız sürdüren Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, biten çalışmaların hemen ardından bir başka bölgede çalışmalarını başlatıyor.