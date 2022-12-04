Diyarbakır’da Bağlar Belediyespor’un yıldız kız voleybol takımı finalde Dicle Üniversitesi’ni 3-2 yenerek Diyarbakır şampiyonluğunu kazandı.

Diyarbakır’da Bağlar Belediyespor’un yıldız kız voleybol takımı finalde Dicle Üniversitesi’ni 3-2 yenerek Diyarbakır şampiyonluğunu kazandı.

Diyarbakır Yıldız Kızlar Voleybol Şampiyonası’nda hedefe ulaşan takım Bağlar Belediyespor oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Dicle Üniversitesi ekibini 3-2 mağlup eden Bağlar Belediyespor, il şampiyonu olarak Diyarbakır’ı Türkiye Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazandı.

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Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, elde edilen başarı nedeniyle Bağlar Belediyespor ekibini tebrik etti. Başkan Beyoğlu, "Yıldız Kızlar kategorisinde Dicle Üniversitesini 3-2 skorla yenip bölge finallerine kalan Bağlar Belediyespor kadın voleybol takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim. Şampiyonluğu klasikleştiren takım Bağlar Belediyespor’umuz" dedi.