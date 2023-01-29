Bağlar Belediyespor, gelecek hafta deplasmanda Batman 72 Belediyespor’la, Erganispor ise sahasında Yeşil Vartospor’la karşılaşacak.

Erganispor ise 8 puanda kaldı.

Seyrantepe Spor Tesisleri’nde oynanan maçın ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı. İkinci devreye etkili bir oyun ortaya koyan Bağlar Belediyespor, aradığı golü 70. dakikada buldu. Deneyimli savunma oyuncusu Oktay Özen, kaydettiği golle takımını öne geçirdi.

Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 1. Grup’ta sezonun ikinci yarısının ilk haftasında Diyarbakır temsilcisi Erganispor ile karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, 3 puanın sahibi oldu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.