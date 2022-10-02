Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.Grup ilk hafta maçında Erganispor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, yeni sezona 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.Grup ilk hafta maçında Erganispor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, yeni sezona 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Lig’inde 2022-2023 sezonu başladı. 1. Grubun ilk haftası, Diyarbakır derbilerine sahne oldu. Deplasmanda Erganispor’la karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, rakibini ikinci 45 dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bağlar Belediyespor’a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Oktay Özen kaydetti.

Haftanın diğer Diyarbakır derbisinde ise Çınar Belediyespor, kendi sahasında Yenişehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

İkinci haftanın programı

Bağlar Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor Bağlar Belediyesi üst yapı çalışmalarına devam ediyor

İkinci hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakır’da Batman 72Belediyespor’la karşılaşacak. Diğer Diyarbakır takımlarının ikinci hafta programı şöyle: Yenişehir Belediyespor- Vangölü Sportif Faaliyetler, Yeşil Vartospor- Erganispor Kurtalanspor-Çınar Belediyespor.