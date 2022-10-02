Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.Grup ilk hafta maçında Erganispor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, yeni sezona 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.Grup ilk hafta maçında Erganispor’u deplasmanda 1-0 mağlup eden Bağlar Belediyespor, yeni sezona 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Lig’inde 2022-2023 sezonu başladı. 1. Grubun ilk haftası, Diyarbakır derbilerine sahne oldu. Deplasmanda Erganispor’la karşı karşıya gelen Bağlar Belediyespor, rakibini ikinci 45 dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Bağlar Belediyespor’a galibiyeti getiren golü 55. dakikada Oktay Özen kaydetti.

Haftanın diğer Diyarbakır derbisinde ise Çınar Belediyespor, kendi sahasında Yenişehir Belediyespor’u 3-2 mağlup etti.

İkinci haftanın programı

İkinci hafta maçlarında Bağlar Belediyespor, Diyarbakır’da Batman 72Belediyespor’la karşılaşacak. Diğer Diyarbakır takımlarının ikinci hafta programı şöyle: Yenişehir Belediyespor- Vangölü Sportif Faaliyetler, Yeşil Vartospor- Erganispor Kurtalanspor-Çınar Belediyespor.