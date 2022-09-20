Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi tarafından açılan konservatuvar kurusuna bu sene katılan 38 öğrencinin tamamı üniversiteli oldu.

Diyarbakır’da Bağlar Belediyesi tarafından açılan konservatuvar kurusuna bu sene katılan 38 öğrencinin tamamı üniversiteli oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlar Belediyesince sağlanan imkanlarla 2,5 ay boyunca üniversitelerin konservatuvar bölümlerine hazırlanan Diyarbakırlı öğrenciler, başarıdan başarıya koştu. Belediye ile İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa hazırladığı proje ile belediyeye ait tesislerde belediyenin sunduğu imkanlarla hummalı bir hazırlık dönemi geçiren öğrenciler, sınav maratonu sonunda hedefledikleri üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşerek geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yüzde yüz bir başarıya imza attı. 38 öğrencinin tamamı Türkiye’nin farklı üniversitelerine yerleşti.

“Eğitim ve gençlik kırmızı çizgimizdir” sözleriyle bu işe verdikleri önemi dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediye tarihinde bir ilk olan konservatuvar kursunun iki yıl üst üste yüzde yüz başarı sağlayarak 60 öğrenciyi üniversitelere kazandırmasının tarihi bir olay olduğunun altını çizdi. Beyoğlu, ”Bu başarı bizim değildir. Bu başarı Diyarbakır’ımızın, Bağlar’ımızın ve bu kadar emek veren hocalarımız ile öğrencilerimizindir. Biz sadece üzerimize düşeni yaparak buna vesile olduk. Rabbim bundan sonraki hayatlarında bu gençlerimizi muvaffak eylesin. Vatana faydalı olup bize dua etseler yeterli olur” dedi.

Eğitmenler Necat Muzafferoğlu ,Ahmet Erdem ve Recep Aras, çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Bağlar İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile Bağlar Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Yıllardır hayalini kurdukları başarılara ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirten yeni konservatuvar öğrencileri de, ”Bağlar Belediye Başkanımız Hüseyin Beyoğlu hep yanımızda oldu. Bizim için her türlü imkanı sağladı, destek verdi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu.