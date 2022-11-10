Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Müdürlüğü’nün bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şarkılı ve şiirli etkinlikle andı.

Bağlar Belediyesi Kadın Ve Aile Müdürlüğü’nün bünyesindeki okul öncesi eğitim faaliyetlerine katılan çocuklar, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şarkılı ve şiirli etkinlikle andı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84.yılında çeşitli etkinliklerle anıldı. Bağlar Belediyesi’nin açmış olduğu okul öncesi eğitim kurslarına katılarak hem okul hayatına hem de yaşama adapte olan 4 ve 6 yaş grubundaki çocuklar, Atatürk için özel bir anma programı gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi, Atatürk için çocuklar tarafından hazırlanan şiirler okundu.